РФ и Иран намерены заключить соглашение по ремонту и производству самолетов – СМИ

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Иран и Россия планируют подписать соглашение по сотрудничеству в области производства и ремонта самолетов. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что в Тегеране состоялась встреча экспертов российской и иранской стороны, они обсудили пути развития и сотрудничества стран в сфере ремонта и производства как самолетов, так и вертолетов.

В переговорах принимали участие заместитель министра торговли, промышленности и шахт Ирана Манучехр Мантеги и гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, указали в издании.

Стороны намереваются подписать соглашение о развитии инфраструктуры, которая позволит ремонтировать воздушные судна, а также производить их, резюмировало агентство.

В апреле российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне западных санкций впервые в истории отправила свой самолет на техническое обслуживание в Иран.

Сообщалось, что Airbus A330-300 с регистрационным номером RA-73700 перелетел в Тегеран, где его должны были обслужить специалисты крупнейшего иранского перевозчика Mahan Air.



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