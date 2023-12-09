Посол Ирана назвал "достойной" позицию РФ по палестино-израильскому конфликту

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Позиция России с начала атак Израиля на сектор Газа была достойной. Такое мнение высказал посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью агентству Nour News.

Посол напомнил, что через несколько дней после начала эскалации палестино-израильского конфликта президент России Владимир Путин объявил, что главным вопросом в отношении Палестины является справедливость.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил главу Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа, а также в доставке гуманитарных грузов из России в Газу.

До этого стало известно, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли17 487 человек. По информации Минздрава палестинского анклава, еще 46 480 граждан получили травмы.