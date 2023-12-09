Путин поблагодарил Ас-Сиси за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил главу Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси за содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе телефонного разговора с президентом Египта Владимир Путин поблагодарил за содействие в эвакуации российских граждан, а также в доставке гуманитарных грузов из России в Газу.

Помимо этого Путин рассказал о своей поездке с Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

"Владимир Путин поделился впечатлениями по итогам своей недавней поездки в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия, а также состоявшихся в Москве переговоров с президентом Исламской Республики Иран", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее политолог Сергей Станкевич назвал визит Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) почти домашним.