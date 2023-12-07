Политолог назвал визит Путина в ОАЭ почти домашним

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Визит Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стал почти домашним. Об этом заявил политолог Сергей Станкевич, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, ОАЭ для России не чужие. Деньги, церковь и школа, считает он, – все сейчас у России есть в ОАЭ, туда переместились значительные российские капиталы.

"И там теперь будет русская школа. И там теперь будет православный храм", – подытожил политолог.

В среду, 6 декабря, российский лидер прибыл в Абу-Даби на встречу с президентом ближневосточного государства Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Переговоры проходили во дворце Каср аль-Ватан.

Лидеры двух стран в ходе переговоров также обменялись подарками. Со слов пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин подарил Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну картинку с его изображением, а тот в ответ – мозаику.

В этот же день переговоры завершились в Эр-Рияде. Со слов Пескова, главы двух государств обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, которое будет продолжаться, и конфликт между Палестиной и Израилем.