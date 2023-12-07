Сопровождавшие Путина в ОАЭ летчики Су-35С показали мастерство в Абу-Даби

Летчики, которые отправлялись в полет вместе с бортом номер один в рамках визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали свое мастерство. Соответствующие кадры опубликовало в своем телеграм-канале оборонное ведомство.

На видео заметно, как президентский Ил-96 и истребители готовятся к полету. После на кадрах продемонстрировали взлет трех самолетов Су-35С, которые находились вплотную друг к другу – расстояние между ними в процессе отрыва от земли достигало не больше нескольких метров.

По данным Минобороны, в комплектацию истребителей входило также вооружение – на внешней подвеске можно увидеть по четыре ракеты класса "воздух – воздух" малой и средней дальности (Р-73 и Р-77).

Ранее сообщалось, что истребители Су-35С Воздушно-космических сил России сопровождали Путина во время его перелета в Абу-Даби. По информации Минобороны РФ, взлет истребителей осуществлялся в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Ими управляли летчики первого класса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что самолет российского лидера во время его визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию сопровождали истребители в качестве мер безопасности.

Накануне Путин прибыл с визитом в Абу-Даби на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

После этого в Эр-Рияде прошли переговоры Путина и наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Главы двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, которое будет продолжаться.



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