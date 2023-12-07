01:53Безопасность
Песков объяснил мерами безопасности сопровождение самолета Путина истребителями
Фото: Министерство обороны РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что самолет Владимира Путина во время его визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию сопровождали российские истребители в качестве мер безопасности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента РФ.
По словам Пескова, Путин работал в неспокойном регионе в рамках данных поездок, в связи с чем были приняты все меры для обеспечения его безопасности на должном уровне.
Ранее сообщалось, что истребители Су-35С Воздушно-космических сил России сопровождали Владимира Путина во время его перелета в Абу-Даби. Данные истребители несли штатное вооружение различного класса.
По данным Минобороны РФ, взлет истребителей осуществлялся в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Ими управляли летчики первого класса.
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