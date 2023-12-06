Переговоры Путина с наследным принцем Саудовской Аравии завершились

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В Эр-Рияде завершились переговоры Владимира Путина и наследного принца, председателя Совета министров Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Об этом пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы двух стран обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, которое будет продолжаться.

Он добавил, что обе стороны согласны с тем, что РФ и Саудовская Аравия несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне и в стабильном, предсказуемом состоянии международного рынка энергоносителей.

Помимо этого, Владимир Путин и Бен Сальман Аль Сауда также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки дня", – сообщил Песков.

Что касается возможного визита наследного принца Саудовской Аравии в Москву, то пока в этом вопросе нет какой-либо конкретики, отметил пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что данный визит будет прорабатываться по дипломатическим каналам.

Ранее Владимир Путин заявил, что никакие обстоятельства не смогут помешать развитию дружеских отношений между Россией и Саудовской Аравией.

До этого российский президент прибыл с визитом в Абу-Даби на переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

В ходе них Путин отметил, что отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень. В частности, по словам президента РФ, в 2022 году товарооборот между странами вырос более чем на 67%, а в текущем году может увеличиться еще больше.