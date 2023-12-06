Путин заявил, что ничто не помешает развитию отношений РФ и Саудовской Аравии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин заявил, что никакие обстоятельства не смогут помешать развитию дружеских отношений между Россией и Саудовской Аравией. Об этом президент РФ сообщил во время встречи с наследным принцем восточного государства Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

В начале переговоров Путин поблагодарил Аль Сауда за приглашение в Эр-Рияд, а также напомнил, что наследного принца до этого ждали в Москве, однако данные планы пришлось поменять из-за определенных обстоятельств.

"Но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений. И действительно, находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие", – добавил Путин.

Российский президент подчеркнул, что следующая встреча глав двух государств должна состоятся в Москве.

Ранее Владимир Путин во время встречи с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби также заявил, что отношения РФ и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень.

Российский лидер отметил, что страны контактируют и работают друг с другом. Так, ОАЭ является главным торговым партнером России в арабском мире, подчеркнул Путин.