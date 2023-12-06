Отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень – Путин

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Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с президентом ближневосточного государства Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что страны контактируют и работают друг с другом. ОАЭ – главный торговый партнер РФ в арабском мире, подчеркнул Путин.

Он также добавил, что в 2022 году товарооборот между странами вырос более чем на 67%, а в текущем году может увеличиться еще больше. Кроме того, Путин отметил рост инвестиций и промышленной кооперации, государства реализуют проекты в нефтегазовой сфере и работают над созданием производств на своих территориях. В заключение президент пригласил главу ближневосточной страны на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в 2024 году.

В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами и сказал, что ОАЭ – крупный торговый партнер РФ и самый крупный инвестор в ее экономику среди арабских стран. Он добавил, что за прошлый год нефтяной торговый оборот между государствами увеличился почти на 109%.

Путин прибыл на переговоры в Абу-Даби 6 декабря, их встреча состоялась во дворце Каср аль-Ватан. Перед переговорами лидеры двух стран прослушали национальные гимны, а потом сфотографировались. На церемонии также были делегации государств.

Как ранее заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин вместе с ОАЭ посетит и Саудовскую Аравию. Во время встреч будут обсуждаться вопросы нефтяного рынка, арабо-израильский конфликт и другие темы.