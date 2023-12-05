Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию в рамках рабочей поездки 6 декабря

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Владимир Путин в среду, 6 декабря, посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию в рамках рабочей поездки. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Оба рабочих визита пройдут фактически за одни сутки, уточнил он. По словам Пескова, на повестке предстоящей поездки будут стоять вопросы, связанные с нефтяным рынком.

"Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня", – поделился он.

Представитель Кремля также добавил, что в ходе переговоров в ОАЭ и Саудовской Аравии поднимутся двусторонние и международные вопросы. Стороны также обсудят палестино-израильский конфликт, заявил Песков.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что российская сторона торгует нефтью в той валюте, которая прописывается в коммерческих контрактах. В большей степени это рубли, юани, дирхамы и рупии, уточнил он. При этом он подчеркнул, что условия коммерческих контрактов абсолютно разные.

Путин заявил о готовности РФ перейти на юани в торговле с другими странами