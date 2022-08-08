В Кремле заявили, что рост доли расчетов в нацвалютах не имеет цели обвалить доллар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост доли взаиморасчетов в национальных валютах с различными государствами не нацелен на обвал доллара.

"Увеличение доли взаиморасчетов в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, в частности, обрушить доллар", – приводит ТАСС его слова.

Песков подчеркнул, что доллар утратил свою надежность как резервная валюта. И эти опасения в настоящий момент разделяют многие страны.

"К сожалению, страна-эмитент доллара своими действиями пошатнула доверие к этой валюте, поэтому совершенно естественным образом многие страны ищут возможности сокращать долю доллара в своем торговом обороте и увеличивать долю расчетов в национальной валюте. Этот же процесс происходит в наших взаимоотношениях с Турецкой Республикой", – пояснил представитель Кремля.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия активно работают над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах.

По ее словам, актуальность этого вопроса выросла после демонстрации Запада стремления сдерживать развитие России и Белоруссии с помощью финансовых инструментов.

Матвиенко добавила, что доллар и евро уже дискредитированы.

