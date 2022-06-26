Матвиенко заявила, что РФ и Белоруссия активно работают над переходом на нацвалюты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Россия и Белоруссия активно работают над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

По ее словам, актуальность этого вопроса выросла после демонстрации Запада стремления сдерживать развитие России и Белоруссии с помощью финансовых инструментов.

Матвиенко добавила, что доллар и евро уже дискредитированы.

"Такая дискредитация этих валют будет понуждать нас ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах. Но это движение должно быть поэтапное, плавное, постепенное, чтобы не навредить, чтобы была отдача от такого перехода", – сказала она.

Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках переговоров обсудили ситуацию с сельскохозяйственными удобрениями и их поставкой на мировой рынок. Российский президент в разговоре со своим белорусским коллегой отметил, что Москва и Минск являются крупнейшими поставщиками, занимающие 15% от общего объема торговли данной продукцией.

