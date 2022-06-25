Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с удобрениями

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках переговоров обсудили ситуацию с сельскохозяйственными удобрениями и их поставкой на мировой рынок. Об этом сообщается в телеграм-канале ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.

Российский президент в разговоре со своим белорусским коллегой отметил, что Москва и Минск являются крупнейшими поставщиками, занимающие 15% от общего объема торговли данной продукцией.

"Я бы хотел с вами на этот счет тоже поговорить – в плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов", – заявил Путин.

Он добавил, что доля России и Белоруссии в общем объеме поставок некоторых видов удобрений составляет 25%.

"Это очень значительный объем", – констатировал президент России.

Ранее власти Соединенных Штатов приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на азотные удобрения из России по итогам анализа поставок, осуществлявшихся с апреля 2020 года по март 2021 года.