Медведев прокомментировал слова главы МИД ФРГ об использовании РФ голода как оружия

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удивительными заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия.

"Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны перекладывают "с больной головы на здоровую" проблемы с продовольствием. Он отметил, что новые антироссийские санкции будут лишь ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений. Путин напомнил, что сначала США и Великобритания ввели санкции на российские удобрения, а спустя время США их отменили, осознав произошедшее.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

