Великобритании грозит голод из-за санкций против России – СМИ

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Пищевая промышленность Великобритании находится на грани коллапса из-за роста стоимости энергоносителей на фоне санкций против России, сообщает The Telegraph.
Отмечается, что компания CF Fertilizers закрыла крупнейший в Соединенном Королевстве завод, который обеспечивал азотными удобрениями сельскохозяйственные угодья. В организации заявили, что больше не могут содержать предприятие из-за высоких цен на газ и экологических налогов.
Замглавы Национального союза фермеров Том Брэдшоу заявил, что новость о закрытии завода стала для британских фермеров еще одним ударом. Эксперты союза считают, что высокая стоимость удобрения не позволит выращивать достаточно пшеницы, что скажется на производстве мучных изделий.
Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс, в свою очередь, добавила, что британский рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России на Украину, которые занимали 30% от общего объема. По ее прогнозам, в некоторых регионах Великобритании ожидается глобальный дефицит.
Кроме того, специалист из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилберсон отметил, что нехватка азотного удобрения повлияет на стоимость хлеба, молока и мяса. Он также указал на то, что в настоящее время затруднен импорт зерна из-за кризиса на Украине.
Ранее экс-руководитель второй по величине торговой сети в Великобритании Sainsbury's Джастин Кинг заявил, что в Соединенном Королевстве заканчивается "золотой век" дешевой еды. По его словам, британские домохозяйства должны быть готовы к тому, что в долгосрочной перспективе счета за продукты станут более высокими.
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