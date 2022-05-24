Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

РФ и Белоруссия согласовали проект меморандума по вопросам биологической безопасности. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"Стороны согласовали проект двустороннего межправительственного меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности", – отмечается в заявлении.

Проект меморандума был согласован в ходе состоявшихся в Москве 24 мая российско-белорусских консультаций по вопросам обеспечения биологической безопасности. Особое внимание было уделено военно-биологической деятельности на территории Украины.

В российском ведомстве также отметили, что участники консультаций подчеркнули важность дальнейшего контакта как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, в первую очередь в Организации Договора о коллективной безопасности и Содружестве Независимых Государств.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что западные государства используют Украину в качестве полигона для разработки биологического оружия и проведения испытаний новых препаратов. Такие выводы, по словам начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова, позволяет сделать предварительный анализ схемы координации деятельности лабораторий и украинских научно-исследовательских организаций со стороны Вашингтона.

