Белоруссия и РФ подпишут соглашение об унификации работы промпроизводителей

Белоруссия и Россия подпишут соглашение об унификации работы промпроизводителей, заявили в Минпроме Белоруссии.

Великобритания не готова к резкому росту цен на продовольствие.

Запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.