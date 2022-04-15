Умер народный артист РСФСР Борис Заволокин

Фото: кадр из фильма "Не пройдет и года..."; режиссер – Леопольд Бескодарный; производство – к/ст им. Довженко

Народный артист РСФСР Борис Заволокин умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Тульского академического театра драмы, в котором служил актер.

"Русский театр, Тульский академический театр драмы понес тяжелую утрату: после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался Борис Федорович Заволокин, любимец города, артист по призванию, личность яркая, незаурядная", – говорится в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он отметил, что Заволокин был открытым и доброжелательным человеком, а также отличным актером, который всю жизнь был предан своему делу.

"Это невосполнимая утрата для Тульского края и всей российской культуры. Добрую память о Борисе Федоровиче мы навсегда сохраним в наших сердцах", – приводятся его слова на странице тульского правительства в соцсети "ВКонтакте".

Борис Заволокин родился в 1939 году в Туле. В 1980-х он присоединился к коллективу Тульского академического театра драмы. Он известен также по немногочисленным работам в кино. В частности, он сыграл в таких картинах, как "Почтовый роман", "Нейлон", "Прости-прощай" и других.

