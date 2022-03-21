Умер писатель Юз Алешковский

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Писатель, поэт и сценарист Юз Алешковский скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил медиаменеджер Демьян Кудрявцев на своей странице в Facebook.

"Сегодня умер Юз Алешковский, русский литератор. Большой, изощренный писатель, народный поэт, особого рода человек, ярко и осмысленно проживший очень длинную жизнь", – написал Кудрявцев.

Юз Алешковский (настоящее имя – Иосиф Алешковский) родился в 1929 году. Он является автором романов "Смерть в Москве", "Маскировка", "Кенгуру" и других художественных произведений.

В 1970-е годы занимался написанием сценариев для художественных фильмов. С 1979 года жил в США. Всенародную известность получил как автор песни о Сталине ("Товарищ Сталин, вы большой ученый...").

