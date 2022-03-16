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культура

16:13

Умер актер из "Аритмии" и "Эпидемии" Евгений Сытый

культура

Фото: кадр из фильма "Охота на дьявола"; режиссер – Давид Ткебучава; производство – "Киностудия КИТ"

Скончался актер театра и кино Евгений Сытый. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова.

Артист ушел из жизни в возрасте 52 лет после тяжелой болезни.

"Он никогда не учился на артиста, просто был им – талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным", – рассказали в театре.

В последние годы актер болел, но продолжал играть на сцене.

"4 ноября 2021 года он вышел на сцену в последний раз, играл спектакль "№ 13D". В тот вечер из театра его увезла скорая, как оказалось – навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо", – заявили в театре.

Прощание с актером пройдет 18 марта в МХТ имени Чехова. На 11:00 запланировано начало гражданской панихиды.

Сытый будет похоронен в Кемеровской области.

Евгений Сытый – выпускник Кузбасского политехнического института. Карьеру артиста начал в кемеровском театре "Ложа", где играл и ставил спектакли. Дебютом актера в кино стала небольшая роль в фильме "Коктебель". В 2014-м Сытый сыграл сразу несколько ролей в спектакле "19.14" в МХТ имени Чехова. За свою жизнь Сытый снялся в десятках фильмов. В их числе – кинокартины "Аритмия", "Гоголь. Начало", "Гоголь. Вий" и "Эпидемия".

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