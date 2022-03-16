Умер актер из "Аритмии" и "Эпидемии" Евгений Сытый

Фото: кадр из фильма "Охота на дьявола"; режиссер – Давид Ткебучава; производство – "Киностудия КИТ"
Скончался актер театра и кино Евгений Сытый. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова.
Артист ушел из жизни в возрасте 52 лет после тяжелой болезни.
"Он никогда не учился на артиста, просто был им – талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным", – рассказали в театре.
В последние годы актер болел, но продолжал играть на сцене.
"4 ноября 2021 года он вышел на сцену в последний раз, играл спектакль "№ 13D". В тот вечер из театра его увезла скорая, как оказалось – навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо", – заявили в театре.
Прощание с актером пройдет 18 марта в МХТ имени Чехова. На 11:00 запланировано начало гражданской панихиды.
Сытый будет похоронен в Кемеровской области.
Евгений Сытый – выпускник Кузбасского политехнического института. Карьеру артиста начал в кемеровском театре "Ложа", где играл и ставил спектакли. Дебютом актера в кино стала небольшая роль в фильме "Коктебель". В 2014-м Сытый сыграл сразу несколько ролей в спектакле "19.14" в МХТ имени Чехова. За свою жизнь Сытый снялся в десятках фильмов. В их числе – кинокартины "Аритмия", "Гоголь. Начало", "Гоголь. Вий" и "Эпидемия".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: