Умер народный артист России Олег Вавилов

Фото: ТАСС/Александр Куров
Народный артист России актер Олег Вавилов скончался на 73-м году жизни. Об этом говорится на сайте Театра Сатиры, где Вавилов долгое время работал.
"Не стало Олега Михайловича Вавилова. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.
В разговоре с ТАСС в театре подчеркнули, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь, уточнив, что это никак не связано с коронавирусом.
Олег Вавилов родился в 1950 году. Он является выпускником ГИТИСа, учился в мастерской Марины и Василия Орловых. За годы театральной карьеры Вавилов исполнил сотни ролей в лучших театрах СССР и России.
Широкую известность Вавилов получил по роли пана Збышека в популярной советской телепередаче "Кабачок "13 стульев".
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