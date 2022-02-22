Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Геннадия Юхтина похоронили на Троекуровском кладбище.

До этого в ритуальном зале ЦКБ прошла церемония прощания, которую посетили его друзья, близкие и коллеги.

Геннадий Юхтин ушел из жизни 18 февраля. Ему было 89 лет. В начале месяца его госпитализировали с коронавирусом. Затем актера выписали, однако 15 февраля его вновь доставили в больницу.

Геннадий Юхтин – советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР и народный артист РФ. Он известен по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и других кинолентах.