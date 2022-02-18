Память Геннадия Юхтина могут увековечить в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что память народного артиста РФ Геннадия Юхтина могут увековечить в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, память о нем сохранится в наших сердцах. Он, конечно, достоин, чтобы его помнили, но это все будет позже", – сказал Герасимов, уточнив, что Госдума готова рассмотреть соответствующие предложения от Союза кинематографистов РФ, друзей и родственников.

Он также отметил, что Юхтин был замечательным актером и человеком.

Народный артист РФ Геннадий Юхтин скончался 18 февраля в возрасте 89 лет. В начале февраля он был госпитализирован. Позднее его выписали, но 15 февраля вновь забрали в больницу.

Соболезнования в связи со смертью Юхтина выразила режиссер Светлана Дружинина, с которой он заканчивал мастерскую Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой.

"Школа и метода была одна – верность профессии, порядочность и взаимопонимание. Снимая его в "Тайнах дворцовых переворотов", я четко знала: я приглашаю не просто прекрасного артиста, но и сотоварища", – сказала Дружинина ТАСС, назвав Юхтина примером русского классического театра.

В свою очередь, режиссер Виталий Максимов, снявший про Юхтина документальный фильм "Его назвали Гением", назвал актера скромным и самоотверженным в профессии человеком с уникальным талантом. Он подчеркнул, что Юхтин снимался в лучших фильмах.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Юхтин после окончания ВГИКа стал членом труппы Театра-студии киноактера. В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина "Дело Румянцева", в котором он сыграл бывшего детдомовца.

Актер многим запомнился по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и других кинолентах.

В 1976 году Юхтин получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году – звание народного артиста РФ. В 2008 году ему был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

