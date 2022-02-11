Народный артист РФ Геннадий Юхтин госпитализирован – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Советский и российский актер Геннадий Юхтин госпитализирован. Об этом со ссылкой на источник из окружения артиста сообщает РИА Новости.

"Он в больнице в тяжелом состоянии, так что он не может говорить", – сказал собеседник агентства.

Причину госпитализации источник уточнять не стал.

Геннадий Юхтин известен ролями в фильмах "Весна на Заречной улице, "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы", "Акваланги на дне", "Дело Румянцева" и "Чужая родня".

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко заразилась коронавирусом. Представитель актрисы отметил, что актриса чувствует себя не очень хорошо.