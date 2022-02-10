Фото: instagram.com/bilanofficial

Дима Билан опроверг информацию о госпитализации с коронавирусом. Во время прямого эфира на своей странице в Instagram певец заявил, что не подключен к аппарату ИВЛ и находится дома.

"Я не на ИВЛ, но у меня был коронавирус. Я его прожил достаточно тихо", – признался Билан.

Он заверил поклонников, что хорошо себя чувствует и планирует еще раз сдать ПЦР-тест, чтобы убедиться, что окончательно выздоровел.

Билан добавил, что сейчас он остается дома, набирается сил и готовится к сольным концертам, которые пройдут 14 и 15 февраля.

В свою очередь, концертный директор артиста Дмитрий Бушуев также опроверг информацию о госпитализации певца. Об этом сообщает News.ru.

"Человек находится дома, он не госпитализирован. Я не знаю, откуда вы берете такую информацию", – подчеркнул представитель Билана.

О госпитализации звезды в одну из столичных больниц ранее сообщалось в одном из телеграм-каналов. Утверждалось, что Билан попал в медучреждение с жалобами на боль в горле, заложенность носа и температуру 37,5 градуса. Также пояснялось, что у артиста не выявили поражения легких, однако лечение якобы осложнилось ларинготрахеитом.