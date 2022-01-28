Семен Слепаков переболел коронавирусом

Фото: instagram.com/slepakovsemyon
Семен Слепаков выложил в соцсетях фото положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает радио КП.
Пост он сопроводил шуточным стихотворением про Айболита Корнея Чуковского:
У меня зазвонил телефон.
– Кто говорит?
– Слон!
– У меня в сопле "Омикрон!"
– Откуда?
– От верблюда!
При этом артист добавил, что уже выздоровел.
Ранее актер Иван Охлобыстин во время поздравления соратников партии "Справедливая Россия – Патриоты России – За правду" с юбилеем объединения сообщил о заражении коронавирусом.
Также накануне стало известно, что Лолита Милявская заразилась штаммом коронавируса "Омикрон". Она рассказала, что переносит заболевание в легкой форме благодаря прививке.