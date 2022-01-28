Семен Слепаков переболел коронавирусом

Фото: instagram.com/slepakovsemyon

Семен Слепаков выложил в соцсетях фото положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает радио КП.

Пост он сопроводил шуточным стихотворением про Айболита Корнея Чуковского:

У меня зазвонил телефон.

– Кто говорит?

– Слон!

– У меня в сопле "Омикрон!"

– Откуда?

– От верблюда!

При этом артист добавил, что уже выздоровел.

Ранее актер Иван Охлобыстин во время поздравления соратников партии "Справедливая Россия – Патриоты России – За правду" с юбилеем объединения сообщил о заражении коронавирусом.

Также накануне стало известно, что Лолита Милявская заразилась штаммом коронавируса "Омикрон". Она рассказала, что переносит заболевание в легкой форме благодаря прививке.

