Заболевшая COVID-19 актриса Миронова рассказала о своем состоянии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Актриса Мария Миронова рассказала о своем состоянии после заражения COVID-19. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Друзья, мы все неизлечимо больны! Актуальное для всех карантинников. Сегодня мерила сатурацию – ее вообще нет!" – отметила она.

Артистка также опубликовала отрывок из советского фильма "Трое в лодке, не считая собаки", посчитав, что он хорошо описывает ее состояние. В нем персонаж ее отца Андрея Миронова рассказывает друзьям, что болеет всеми перечисленными в медицинской энциклопедии болезнями.

Миронова добавила, что скучает по поездкам за границу, однако пока ей приходится сидеть на карантине с зефиром.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актера Игоря Верника. Он якобы заразился коронавирусом. Позднее артист данную информацию опроверг. Он отметил, что всего лишь простыл и находится дома.

