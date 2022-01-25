Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации

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Актер Игорь Верник опроверг информацию о том, что его госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Нет-нет, это какая-то ошибка. Я нахожусь дома, просто простыл", – сказал артист.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Верник якобы заболел COVID-19 и в связи с этим попал в больницу.

В июле прошлого года в Сети появилась информация о том, что Верника госпитализировали для проведения плановой коронографии из-за проблем с сердцем. Однако позднее данные сообщения опроверг его брат Вадим Верник.