Брат Верника опроверг информацию о госпитализации актера

Фото: Москва 24/Георгий Полищук

Брат актера Игоря Верника опроверг сообщения о том, что актера госпитализировали для проведения плановой коронографии из-за проблем с сердцем.

"Я с ним 15 минут назад разговаривал, все нормально, через полчаса договорились еще раз созвониться по делу", – сказал радиостанции "Говорит Москва" Вадим Верник, отметив, что информация о госпитализации его брата является фейком.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актриса Вера Алентова, которую ранее госпитализировали в Москве с подозрением на коронавирусную инфекцию, находится в реанимации. Однако в Театре имени Пушкина это опровергли, сославшись на художественного руководителя Евгения Писарева.

