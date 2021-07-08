Петра Мамонова начали выводить из состояния искусственной комы

Врачи начали постепенно выводить из искусственной комы музыканта Петра Мамонова, он остается в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила его жена Ольга Мамонова.
"Со вчерашнего дня "капельку" убрали (начали выводить из искусственной комы. – Прим. ред.), пальцем он пошевелил. Это вот так вот делается. Состояние оценивается как крайне тяжелое, дыхание – ИВЛ, пока что вот так", – приводит ее слова Агентство "Москва".
Ранее она объяснила, что процесс вывода из состояния искусственной комы является достаточно долгим: врачи будут постепенно, шаг за шагом возвращать Мамонова к самостоятельному дыханию.
1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.
Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.
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