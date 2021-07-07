Жена Мамонова сообщила, что музыканта пытаются постепенно выводить из искусственной комы

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Петра Мамонова постепенно выводят из искусственной комы, однако это небыстрый процесс. Об этом рассказала супруга музыканта Ольга Мамонова.

"Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго", – приводит слова Мамоновой РИА Новости.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

