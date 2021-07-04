Жена Мамонова опровергла сообщение о его смерти

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Супруга музыканта и актера Петра Мамонова Ольга заявила, что ее муж жив, но находится на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях начала распространяться информация, что музыкант умер.

"Состояние, как и четыре дня назад: оценивается врачами как крайне тяжелое, под ИВЛ", – отметила Мамонова.

Она подчеркнула, что сообщения в Сети являются ложными. Достоверные данные она лично сообщает журналистам.

Накануне жена артиста рассказала, что Мамонов лечится в больнице в Коммунарке. Его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

По ее словам, они с супругом находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения она объяснить не может.

