Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Актриса Татьяна Догилева рассказала, что госпитализирована с пневмонией, развившейся на фоне коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение [легких] у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день", – сказала Догилева.

Она добавила, что чувствует себя нормально.

Татьяна Догилева родилась в 1957 году. В 1978 году с отличием окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Широкую известность приобрела благодаря съемкам в кино. Исполнила роли в фильмах "Покровские ворота" (1982), "Блондинка за углом" (1984), "Забытая мелодия для флейты" (1987), "Афганский излом" (1991) и других.

Ранее музыканта и актера Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19 и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).