Татьяна Москалькова госпитализирована с COVID-19 – СМИ

Москалькова госпитализирована с коронавирусом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение омбудсмена.

"Находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно", – сказал собеседник агентства.

При этом уточняется, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.

Ранее стали известны подробности госпитализации с коронавирусом Петра Мамонова. В тяжелом состоянии он находится уже пять дней. По словам его супруги Ольги, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.