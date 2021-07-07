В театре им. Пушкина опровергли информацию о том, что Вера Алентова находится в реанимации

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Театр имени Пушкина опроверг информацию о том, что актриса Вера Алентова находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что с ней конкретно, мы, к сожалению, не знаем, она не в реанимации", – уточнили в театре, сославшись на художественного руководителя Евгения Писарева.
В конце июня Алентову госпитализировали в Москве из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Это подтвердили во ВГИКе, где она является преподавателем на кафедре актерского мастерства. Подробности о состоянии артистки не сообщались.
Вера Алентова родилась 21 февраля в 1942 году. Она окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Она также появлялась и на экранах, исполняя роли в фильмах "Завтра была война", "Ширли-мырли", "Москва слезам не верит", "Зависть богов" и других.
Актриса Вера Алентова находится в больнице с подозрением на коронавирус
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