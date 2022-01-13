Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режиссер, народная артистка РФ Алла Сурикова опровергла информацию о своей госпитализации с COVID-19.

"Все хорошо, все замечательно, прохожу техосмотр", – заявила артистка "Интерфаксу".

До этого в СМИ появилась информация о том, что Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19. Отмечалось, что ее состояние оценивалось как среднетяжелое.

Ранее актриса театра и кино Елена Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта. Она поблагодарила всех за внимание и отметила, что ей стало лучше. Артистка уточнила, что на данный момент она проходит терапию.