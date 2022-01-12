Врачи рассказали о состоянии актера Леонида Куравлева

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Врачи больницы в Коммунарке рассказали о состоянии советского и российского киноактера, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, находящегося там с пневмонией.

"По-прежнему находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние и без изменений со дня, когда его привезли. С 5 января", – сказали в больнице ТАСС.

В понедельник, 10 января, стало известно, что Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке. Однако в медучреждении уточнили, что артист попал в больницу еще 5 января.

На протяжении нескольких дней состояние актера оценивалось как тяжелое. Тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

