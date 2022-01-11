Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве

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Телеведущая Кира Прошутинская попала в больницу, сообщает "Газета.ру".

"Я в больнице. Не хочу говорить", – отметила она.

По данным СМИ, телеведущая обратилась за медицинской помощью в воскресенье, 9 января. Она жаловалась на кашель. Позднее у Прошутинской выявили высокое артериальное давление. На следующий день, 10 января, кашель стал сильнее, врачи диагностировали у ведущей хрипы в нижних отделах легких.

Прошутинскую перевели на кислородную маску и прописали лежать на животе по 16 часов ежедневно. На данный момент состояние телеведущей оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в больницу попал советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев. Его госпитализировали с пневмонией. Как уточнили в самом медучреждении, Куравлева госпитализировали еще 5 января. На протяжении нескольких дней его состояние оценивалось как тяжелое.