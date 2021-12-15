Звезда фильма "Горько!" попала в больницу с сотрясением мозга

Фото: instagram.com/yulia4alexandrova

Актриса Юлия Александрова попала в больницу с сотрясением мозга. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По словам артистки, она решила скатиться с горки на тюбинге и сильно ударилась головой о лед. После этого ее госпитализировали с сотрясением мозга.

"Слава богу, нет кровотечения и не треснул череп. Будьте осторожны! Будьте здоровы!" – обратилась Александрова к поклонникам.

Ранее режиссер Андрей Яковлев сообщил о выходе нового сезона сериала "Сваты". По его словам, премьера сериала запланирована на 27 декабря. Он напомнил, что съемки велись более четырех лет.

