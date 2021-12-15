Режиссер "Сватов" представил официальный трейлер нового сезона сериала

Фото: кадр из сериала "Сваты"; режиссер – Юрий Морозов; производство – "Квартал 95"
Режиссер Андрей Яковлев сообщил о выходе нового сезона сериала "Сваты". Об этом сообщает News.ru.
Яковлев сообщил, что премьера сериала запланирована на 27 декабря. Он напомнил, что съемки велись более четырех лет.
Ранее актер Денис Шепотинник, сыгравший Кирилла Арсентьева, парня Жени Ковалевой, рассказал, почему не снялся в седьмом сезоне сериала "Сваты". Он отметил, что предложение о съемках получил еще в 2013 году, однако принять в них участие не смог из-за конфликта на Украине и пандемии коронавируса.
До этого сообщалось, что в одном из эпизодов последнего сезона "Сватов" сыграл грузинский актер Вахтанг Кикабидзе. Съемки сериала проходили в Грузии.
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