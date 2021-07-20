Режиссер "Сватов" объявил о завершении съемок сериала

Фото: кадр из фильма "Сваты"; режиссер – Юрий Морозов; производство – компания "Студия "Квартал 95"

Режиссер Андрей Яковлев опубликовал видеоролик, в котором объявил о прекращении съемок комедийного сериала "Сваты". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Ну что, ребята. Вот и настала та минута, когда я вынужден сказать, что спустя 13 лет после начала съемки семейной эпопеи "Сваты" окончены", – сказал он по завершении работы над седьмым сезоном шоу.

После слов Яковлева члены съемочной группы подарили актерам цветы, а Татьяна Кравченко и Анна Кошмал, одни из главных звезд проекта, расплакались.

Ранее сообщалось, что в одном из эпизодов последнего сезона "Сватов" сыграл грузинский актер Вахтанг Кикабидзе. Съемки сериала проходили в Грузии.

