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Культура

14:57

Фильм "Майор Гром: Чумной доктор" возглавил зрительский рейтинг Netflix

культура кино

Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"; режиссер – Олег Трофим; производство – Bubble Studio

Сценарист и продюсер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" Роман Котков назвал высокое качество фактором успеха картины в мировом рейтинге Netflix. Об этом сообщает "Газета.ру".

Ранее сервис Flixpatrol представил рейтинг, согласно которому российская картина возглавила топ-10 самых популярных фильмов Netflix.

"Думаю, именно качество вывело его на первую строчку мирового топа Netflix, а также уникальность истории, сеттинга, в котором все происходит, персонажей. В совокупности это сделало фильм понятным, интересным и нравящимся зрителям", – объяснил Котков.

Автор фильма подчеркнул, что команда гордится готовой картиной, на создание которой ушло несколько лет.

Фильм "Майор Гром: Чумной Доктор" – экранизация серии российских комиксов "Майор Гром". После премьеры в кинотеатрах стало известно, что блокбастер купил стриминговый сервис Netflix.

В Москве прошла автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром"

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