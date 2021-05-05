"Майор Гром" вышел на Netflix

Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"/режиссер – Олег Трофим; производство – Bubble Studio

На Netflix вышли российские фильмы "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Серебряные коньки". Об этом стриминговый сервис рассказал в Twitter.

"Есть две новости: хорошая и хорошая. Готовы? "Майор Гром: Чумной Доктор" и "Серебряные коньки" доступны к просмотру на Netflix", – говорится в сообщении.

В онлайн-кинотеатре также уточнили, что пока картины могут посмотреть только жители России, но скоро такая возможность появится и у пользователей из других стран.

В середине апреля в СМИ появилась информация о том, что Netflix заключил с российской студией 1-2-3 Production контракт на производство современной версии "Анны Карениной". Уточнялось, что в сумме компания ведет переговоры с 4–5 отечественными продюсерами.

