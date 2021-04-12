Российская студия снимет "Анну Каренину" для сервиса Netflix – СМИ

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Cервис Netflix впервые заказал производство сериалов у российских продюсеров. Так, специалисты заключили контракт на производство современной версии "Анны Карениной" совместно со студией 1-2-3 Production, которая входит в "Газпром-медиа холдинг". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Уточняется, что Netflix планирует выпускать сериалы для РФ и обсуждает эту возможность с российскими продюсерами. Кроме того, еще одним проектом Netflix станет драматическая история, происходящая в 1990-х годах, по сценарию Михаила Шприца. Производить сериал будет кинокомпания "Русское", именно ей принадлежат права на сценарий, а режиссером выступит Дарья Жук.
Помимо этого, обсуждается сериал студии "Водород", режиссером которого может стать Эдуард Оганесян. Также переговоры ведутся со "Средой" Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black and White и режиссером Климом Шипенко.
Ранее сообщалось, что cтриминг-сервис Netflix планирует выкупить права на детектив "Достать ножи" режиссера Райана Джонсона. В качестве продолжения проект получит сразу несколько фильмов.
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