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Культура

14:02

Netflix планирует снять сиквелы детектива "Достать ножи"

культура

Фото: кадр из фильма "Достать ножи"; режиссер – Райан Джонсон; производство – Lionsgate

Стриминг-сервис Netflix планирует выкупить права на детектив "Достать ножи" режиссера Райана Джонсона. В качестве продолжения проект получит сразу несколько фильмов.

Отмечается, что картина "Достать ножи" стала одним из самых ярких кинособытий 2019 года. После успешного проката фильма Джонсон заявил о том, что готов работать над продолжением.

На данный момент Netflix находится в процессе завершения сделки с создателями фильма. Покупка прав обойдется онлайн-кинотеатру в 400 миллионов долларов. Соглашение стало одним из самых дорогих в истории стриминг-сервиса.

Для приобретения прав компания обошла в аукционе основных конкурентов, которыми являются Apple и Amazon. Съемки сиквела стартуют 28 июня в Греции.

Ранее сообщалось, что в четверг, 25 марта, состоялась премьера анимационного сериала "DOTA: Кровь дракона", снятого по мотивам популярной видеоигры Dota2. В настоящее время все эпизоды можно посмотреть на Netflix.

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