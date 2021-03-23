Киану Ривз сыграет в экранизации своего комикса на Netflix

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Популярный стриминговый сервис Netflix заявил о намерении экранизировать комикс актера Киану Ривза, сценариста Мэтта Киндта и художника Рона Гарни. Об этом сообщает "Газета.ру".

Вселенная под авторством Ривза называется BRZRKR. Сам актер в экранизации исполнит главную роль: бессмертного воина-полубога, проклятого и обреченного на насилие.

Кроме того, по комиксу планируется создание аниме-сериала, где Ривз озвучит главного героя. Дата премьеры проекта пока неизвестна.

Ранее студия Sony Pictures предложила актеру Киану Ривзу сыграть в новой экранизации комиксов Marvel. актер может исполнить роль антигероя Крейвена-Охотника, настоящее имя которого – Сергей Николаевич Кравинов. Отмечается, что фильм "Крейвен" Джея Си Чендора станет спин-оффом "Человека-паука".