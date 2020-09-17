Киану Ривз рассказал о жанре четвертой "Матрицы"

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Голливудский артист Киану Ривз поделился подробностями, связанными с продолжением серии фильмов "Матрица". По его словам, четвертая часть франшизы будет посвящена любви, сообщает "Газета.ру".

Исполнитель роли Нео обратил внимание, что сценарий новой картины достаточно вдохновляющий. "У нас замечательный режиссер Лана Вачовски, она создала прекрасный сценарий love story, очень вдохновляющий", – рассказал Киану Ривз.

Актер добавил, что четвертая часть будет прямым продолжением фильма "Матрица: Революция", вышедшего в прокат в 2003 году. "Никаких путешествий в прошлое", – подчеркнул Ривз.

Первый фильм "Матрица" вышел в 1999 году. Продолжение "Матрица: Перезагрузка" зрители увидели в 2003 году. Тогда же состоялась премьера третьей части "Матрица: Революция".

Ранее сообщалось, что съемки "Матрицы-4" перенесли из-за коронавирусной инфекции.