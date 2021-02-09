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Культура

12:56

Киану Ривз может сыграть Сергея Николаевича в фильме по комиксам Marvel

культура кино

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

Студия Sony Pictures предложила актеру Киану Ривзу сыграть в новой экранизации комиксов Marvel, сообщает "Газета.ру".

Как уточняется, актер может исполнить роль антигероя Крейвена-Охотника, настоящее имя которого – Сергей Николаевич Кравинов. Отмечается, что фильм "Крейвен" Джея Си Чендора станет спин-оффом "Человека-паука".

В материале подчеркивается, что пока договор с Киану Ривзом не подписан.

Ранее Ривз поделился подробностями, связанными с продолжением серии фильмов "Матрица". По его словам, четвертая часть франшизы будет посвящена любви. Исполнитель роли Нео обратил внимание, что сценарий новой картины достаточно вдохновляющий. Актер добавил, что четвертая часть будет прямым продолжением фильма "Матрица: Революция", вышедшего в прокат в 2003 году.

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