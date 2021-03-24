Netflix раскрыл имена актеров, которые сыграют в "Ведьмаке"

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Стриминговый сервис Netflix рассказал, какие актеры присоединятся к съемкам второго сезона фантастического сериала "Ведьмак". Об этом сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что роль Дийкстры исполнит Грэм Мактавиш из трилогии Питера Джексона "Хоббит". Кроме того, роли Нэннеке и Риенса исполнят Аджоа Андох и Крис Фултон из "Бриджертонов". Также в сериале получили роли Кэсси Клер, Лиз Карр, Саймон Кэллоу и Кевин Дойл.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Первый сезон "Ведьмака" вышел в декабре 2019 года. Планируется, что премьера второго сезона состоится в 2022 году.

Ранее Netflix заявил о намерении экранизировать комикс актера Киану Ривза, сценариста Мэтта Киндта и художника Рона Гарни. Вселенная под авторством Ривза называется BRZRKR. Сам актер в экранизации исполнит главную роль бессмертного воина-полубога, проклятого и обреченного на насилие.