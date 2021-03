"Лига справедливости" Зака Снайдера вышла в онлайн-прокат

Фото: Кадр из фильма "Лига справедливости Зака Снайдера"; режиссер – Зак Снайдер; производство – Atlas Entertainment

Состоялась премьера режиссерской версии "Лиги справедливости", вышедшей под названием "Лига справедливости Зака Снайдера" в честь создателя. Первый фильм вышел раньше, однако автор картины не смог участвовать в работе на поздней стадии по личным причинам. Поэтому фанаты решили, что картина недостаточно хороша.

В четырехчасовую версию фильма вошли многие фрагменты, которые отсутствовали в первой версии. Она вышла на платформе HBO Max, а в РФ – на портале "Кинопоиск HD" в виде мини-сериала, состоящего из шести серий. Кроме того, сервис MyShows также отобразил у себя картину в виде мини-сериала.

Ранее Зак Снайдер раскрыл названия всех шести глав "Лиги справедливости".

Части называются Don't Count On It, Batman ("Не рассчитывай на это, Бэтмен"), Age of Heroes ("Эра героев"), Beloved Mother, Beloved Son ("Возлюбленная мать, возлюбленный сын"), Change Machine ("Машина перемен"), All The King's Horses ("Вся королевская конница") и Something Darker ("Кое-что пострашнее").