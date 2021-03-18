Бесплатные автобусы запустят вдоль закрытых станций на участке Калужско-Рижской линии

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

16:24

"Лига справедливости" Зака Снайдера вышла в онлайн-прокат

культура

Фото: Кадр из фильма "Лига справедливости Зака Снайдера"; режиссер – Зак Снайдер; производство – Atlas Entertainment

Состоялась премьера режиссерской версии "Лиги справедливости", вышедшей под названием "Лига справедливости Зака Снайдера" в честь создателя. Первый фильм вышел раньше, однако автор картины не смог участвовать в работе на поздней стадии по личным причинам. Поэтому фанаты решили, что картина недостаточно хороша.

В четырехчасовую версию фильма вошли многие фрагменты, которые отсутствовали в первой версии. Она вышла на платформе HBO Max, а в РФ – на портале "Кинопоиск HD" в виде мини-сериала, состоящего из шести серий. Кроме того, сервис MyShows также отобразил у себя картину в виде мини-сериала.

Ранее Зак Снайдер раскрыл названия всех шести глав "Лиги справедливости".

Части называются Don't Count On It, Batman ("Не рассчитывай на это, Бэтмен"), Age of Heroes ("Эра героев"), Beloved Mother, Beloved Son ("Возлюбленная мать, возлюбленный сын"), Change Machine ("Машина перемен"), All The King's Horses ("Вся королевская конница") и Something Darker ("Кое-что пострашнее").

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать